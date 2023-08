Airbus et Boeing en ligne avec leurs objectifs

Les deux principaux avionneurs mondiaux ont présentés leurs résultats semestriels et sont confiants dans leur capacité de tenir leurs objectifs respectifs de livraisons d’avions commerciaux pour 2023, même si Airbus semble avoir eu un démarrage difficile et que Boeing doit encore affronter son lot de problèmes.

Le géant européen Airbus a livré 381 avions commerciaux au cours de sept premiers mois de l’année, soit 11 % de plus qu’il y a un an. Après un début d’année difficile, le constructeur de Toulouse a accéléré le rythme mais il devra aller plus vite encore au second semestre pour atteindre son objectif de 720 livraisons en 2023.

« La prévision que nous avions émise en février 2023 est donc maintenue », a déclaré Guillaume Faury, le patron d’Airbus lors de la présentation des résultats du premier semestre fin juillet.

