Airbus et Boeing préparent le grand rendez-vous de 2035

Airbus et Boeing avancent leurs pions en vue de lancer un nouvel avion moyen-courrier, en remplacement des actuels A320neo et 737 MAX, vers le milieu de la prochaine décennie afin d’assurer la décarbonation de l’aérien promise pour 2050.

Dans la compétition qu’ils se livrent, les deux géants Airbus et Boeing sont déjà engagés dans le développement de technologies de rupture, en suivant des pistes parfois différentes, sachant que l’un ne partira pas sans l’autre, ni tant que les motoristes ne seront pas en mesure de leur proposer une solution capable de réduire substantiellement les émissions de CO 2 . En d’autres termes, tant qu’ils n’auront pas développé des moteurs réduisant la consommation de carburant et capables de voler avec 100 % de carburants durables (SAF : Sustainable aviation fuel).

