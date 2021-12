L‘opérateur japonais ANH (All Nippon Helicopter) a pris livraison du tout premier H160 de série. L’appareil, encore basé chez Airbus Helicopters à Kobé, va servir à la formation des pilotes et recevoir des équipements de « journalisme électronique » (electronic news gathering), pour la réalisation de reportages et de transmissions en direct sur sites, avant d’entrer en service l’an prochain. ANH exploite une flotte qui compte déjà cinq AS365 Dauphin – dont le H160 est le successeur désigné – et cinq H135 pour différentes stations de télévision.

