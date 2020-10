Airbus livre son 10 000e A320

Même si la production a été réduite pour cause de pandémie et de crise du transport aérien, Airbus continue de livrer des avions et de passer des caps symboliques. Celui du 10 000e monocouloir de la famille A320 a été franchi le 9 octobre, avec un A321neo livré à la compagnie libanaise Middle East Airlines (MEA). Celle-ci en avait déjà reçu deux depuis juillet et doit encore en réceptionner six. En 2012, MEA avait déjà pris livraison du 5 000e A320.

