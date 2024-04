GE Aerospace prend son envol

Trois ans après l’annonce de la scission de GE en trois groupes différents, GE Aerospace est désormais une entité indépendante. La nouvelle entreprise est entrée en Bourse le 2 avril en même temps que la partie énergie de GE, qui s’appelle désormais GE Vernova.

La division des activités de General Electric a été décidée en 2021 par le P-DG Larry Culp, qui a gardé la tête de GE Aerospace. Le groupe, héritier de la société fondée en 1872 par Thomas Edison et J. P. Morgan, s’était trop diversifié, était devenu trop tentaculaire, et n’avait pas réussi à se remettre des déboires de sa division financière GE Capital lors de la crise financière de 2008. Son endettement avait conduit à des restructurations et à des cessions, notamment celle de GE Industrie et de Gecas, sa branche de location d’avions.

