Maveric, le démonstrateur innovant d’Airbus

Le concept de l’aile volante continue de faire rêver. À l’occasion de l’ouverture du salon aéronautique de Singapour, le constructeur européen a dévoilé Maveric, un démonstrateur qui reprend cette architecture.

Deux mètres de long, 3,2 m d’envergure mais pas de Tom Cruise à l’horizon : le petit démonstrateur Maveric (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Control) d’Airbus a été dévoilé au premier jour du salon aéronautique de Singapour, le plus grand dans cette région du monde. L’Asie est le marché qui connaît la plus forte croissance pour le transport aérien, il est donc logique que Airbus la choisisse pour présenter ses innovations les plus futuristes.

