Airbus prépare le rebond après la vague pandémique

L’avionneur européen Airbus voit le bout du tunnel de la crise du Covid-19, et table même sur une remontée de cadences l’an prochain. L’objectif est d’être prêt pour un retour du trafic aérien au niveau de 2019 en trois et cinq ans.

Airbus s’apprête à repartir de l’avant. L’avionneur européen a mis un terme à l’hémorragie de cash qu’il subissait depuis le début de la crise du Covid-19, et se prépare à remonter en cadence sur le moyen-courrier dès l’été prochain. Il a demandé à sa chaine d’approvisionnement de se mettre en ordre de bataille pour passer à une cadence de 47 appareils de la famille A320 au troisième trimestre 2021, contre 40 actuellement, la cadence réduite adoptée au printemps dernier en raison de la pandémie. Il maintient par ailleurs les cadences actuelles sur les long-courriers, à savoir cinq A350 par mois et deux A330.

En termes de trésorerie, Airbus « vise au moins l’équilibre du flux de trésorerie disponible avant fusions et acquisitions et financements-clients au quatrième trimestre 2020 », après être repassé dans le vert de 600 M€ au troisième trimestre en termes de trésorerie, grâce à un nombre plus élevé de livraisons qu’au trimestre précédent. À la fin juin, son flux de trésorerie disponible était de -12,4 Md€.

« Au terme des neuf premiers mois de l’année, nous percevons les progrès réalisés dans l’adaptation de nos activités au nouveau contexte de marché lié au Covid-19 », a déclaré Guillaume Faury à l’occasion de la présentation des résultats du troisième trimestre.

Cet article compte 1 140 mots.