Après avoir étudié le CityAirbus à huit rotors et le Vahana doté d’une voilure, Airbus a dévoilé un nouveau concept de taxi volant qui combine les deux formules, pour un marché qui reste à faire éclore.

Airbus a dévoilé son dernier-né sur le segment de la mobilité aérienne urbaine, le « CityAirbus Nextgen », un véhicule à décollage vertical entièrement électrique (eVTOL), capable de transporter quatre personnes sur une distance de 80 km. Il succède au City Airbus et au Vahana, deux concepts précédents sur lesquels ont travaillé respectivement Airbus Helicopters et le laboratoire A3 fondé par Airbus dans la Silicon Valley, depuis 2016. Airbus vise une certification de son taxi-volant en 2025.

« Nous cherchons à co-créer un marché entièrement nouveau qui intègre durablement la mobilité aérienne urbaine dans les villes tout en répondant aux préoccupations environnementales et sociales », a déclaré Bruno Even, le patron d’Airbus Helicopters, à l’occasion de la conférence dédiée à l’aviation durable organisée par Airbus les 21 et 22 septembre, la première du genre.

Cet article compte 670 mots.