La situation s’est profondément dégradée ces dernières années pour les activités spatiales d’Airbus et Thales Alenia Space. En cause : l’irruption sur le marché des projets de mégaconstellations, OneWeb en 2014 et Starlink en 2016, soutenues par les milliardaires Greg Wyler et Elon Musk, bientôt rejoints en 2019 par Jeff Bezos avec Kuiper.

Retour au dossier

Cet article compte 740 mots.