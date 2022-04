Amazon commande 68 à 83 lancements pour Kuiper

Le siècle est encore trop jeune pour parler de « marché du siècle », mais c’est sans conteste l’annonce de tous les superlatifs. Amazon attribue trois énormes contrats pour déployer sa constellation, dont aucun à SpaceX.

Amazon a frappé un grand coup le 5 avril, en ouverture du Space Symposium de Colorado Springs, rendez-vous annuel de l’industrie spatiale qui reprend après l’interruption causée par la pandémie. Le géant de la distribution a passé des contrats avec trois des grands fournisseurs de lancements pour assurer le déploiement à haute intensité sur cinq ans de la majorité des 3 236 satellites de sa constellation Kuiper pour la connectivité à haut débit en bande Ka.

Arianespace effectuera 18 lancements sur Ariane 64 en trois ans et United Launch Alliance ajoutera 38 lancements de son nouveau Vulcan Centaur sur cinq ans aux neuf Atlas 5 déjà commandés en avril 2021. Blue Origin, la firme de Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, effectuera pour sa part douze vols, également en cinq ans, sur son futur lanceur lourd semi-réutilisable New Glenn, avec des options pour quinze vols de plus. Il s’agit du plus gros achat de lancements de l’histoire.

