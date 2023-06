Les lanceurs européens, du plus grand au plus petit, semblent avoir eu des difficultés à quitter le sol ces dernières heures. Ariane 5 en Guyane et Miura 1 en Andalousie n’ont pas décollé comme prévu les 16 et 17 juin.

La dernière Ariane 5 n’a pas quitté le bâtiment d’assemblage final (BAF) le 15 juin pour être transférée en zone de lancement comme prévu. Le communiqué d’Arianespace évoque « un risque sur la redondance d’une fonction critique du lanceur ». La faute en incombe à une « alerte composant » déclenchée à la suite de l’échec d’un test sur une ligne pyrotechnique en métropole, dans le cadre d’un autre programme. Trois lignes similaires sont présentes sur le lanceur et doivent être vérifiées ou remplacées. L’opération pourrait reporter le lancement de la mission VA261 de deux semaines à un mois.

Sur le site d’El Arenosillo, près de Huelva, la start-up espagnole PLD Space a repris les opérations de lancement de son démonstrateur suborbital Miura 1, qui préfigure le microlanceur Miura 5. Initialement prévue pour le 31 mai, la mission avait été suspendue pendant plus de deux semaines en raison de conditions météorologiques défavorables.

Les opérations ont repris le 16 juin pour une tentative le 17 à 00 h 00 TU, mais la chronologie a été interrompue automatiquement à 0,25 s de la mise à feu en raison de la non-séparation des ombilicaux de l’avionique. PLD Space analyse la situation et devrait proposer une nouvelle date de lancement prochainement.

