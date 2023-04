Les petits lanceurs européens se testent et se financent

Les petits lanceurs privés européens sortent du bois, au moins en Allemagne et en Espagne, avec des campagnes d’essais qui doivent déboucher sur des lancements à partir de cette année. La France tente pour sa part de rattraper son retard sur ses voisins, mais le marché promet d’être peu accueillant pour les nouveaux-venus.

Tandis que les grands lanceurs institutionnels européens connaissent un passage à vide, les initiatives privées sur le segment des mini et micro lanceurs ont le vent en poupe. Le projet le plus prometteur du moment semble être le lanceur bavarois Spectrum d’Isar Aerospace. La start-up d’Ottobrunn a annoncé le 28 mars avoir levé 155 M€ lors de son troisième tour de table, de quoi poursuivre son développement au moins jusqu’à un premier vol et entamer la montée en cadence de la production industrielle de ses lanceurs.

