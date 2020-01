Ariane 6 dans la dernière ligne droite

La dernière année de développement d’Ariane 6 promet d’être intense avec une série d’essais combinant l’ensemble des éléments du lanceur avant son premier vol.

Cinq ans se sont écoulés depuis le conseil ministériel de l’ESA à Luxembourg qui a donné le coup d’envoi au programme Ariane 6 tel que nous le connaissons. Et dans quelques jours, cela fera quatre ans et demi que le contrat de développement a été signé avec ArianeGroup pour développer et qualifier le nouveau lanceur européen.

Tous les développements entrepris par le maître d’œuvre et son équipe industrielle se rejoignent progressivement au niveau des sites d’intégration, à Brême en Allemagne pour l’étage supérieur ULPM (Upper Liquid Propulsion Module) et aux Mureaux en France pour l’étage principal LLPM (Lower Liquid Propulsion Module).

