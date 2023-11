Ariane 6 réussit son dernier essai à feu statique à Kourou

On l’attendait depuis l’été. Ariane 6 a accompli le plus spectaculaire de ses essais au sol : une mise à feu statique de plus de 7 minutes de son moteur Vulcain 2.1, dont le succès ouvre la voie à un premier vol.

Le modèle d’essais combiné d’Ariane 6 (CTM : Combined Test Model), qui trône sur la table de lancement du complexe ELA-4 depuis juillet 2022, a achevé sa tâche principale, ce 23 novembre. Après un léger contre-temps, à 20 h 43 TU, il a allumé le moteur Vulcain 2.1 qui a fonctionné en régime stabilisé jusqu’à épuisement des près de 150 t d’ergols cryotechniques, en ne conservant qu’une réserve de sécurité pour éviter tout risque de cavitation au niveau des turbopompes. Au total, le Vulcain 2.1 a fonctionné pendant 426 secondes.

