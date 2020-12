Astra Space : Rocket 3 n’y arrive pas

Troisième tentative de vol orbital du microlanceur low cost Rocket 3 développé par Astra Space, et nouvel échec le 15 décembre, au départ de Kodiak, après deux démonstrations suborbitales ratées les 21 juillet et 29 novembre 2018, et deux précédentes tentatives infructueuses, le 23 mars lors d’une répétition au sol et le 12 septembre après le décollage.

La charge utile n’était qu’une série de capteurs sur le second étage, qui est retombée dans le Pacifique après avoir culminé à 390 km d’altitude.

