Astra Space va devoir confirmer son premier succès

Le succès d’Astra Space qui a atteint l’orbite après avoir enchaîné six échecs a permis à une partie de ses actionnaires de réaliser une belle plus value en Bourse, mais si la société veut avoir un avenir, elle doit confirmer ce succès avec d’autres. Elle affiche néanmoins des plans ambitieux avec sa propre constellation.

La persévérance d’Astra Space a payé. Pour son septième lancement, et sa cinquième tentative orbitale, son petit lanceur low cost Rocket, en version 3.3, a finalement réussi à mettre une charge utile sur orbite le 20 novembre, à partir de l’île de Kodiak, en Alaska. Les causes de l’échec du vol précédent – LV0006 le 28 août – ont été identifiées et corrigées.

La société, désormais cotée au Nasdaq après sa fusion avec la Spac (Special purpose acquisition company) Holicity en juillet, avait vu son cours chuter de 13,6 % en une semaine avec les différents reports du vol. Le lundi 22 novembre, à l’ouverture, il rebondissait de 42,5 %, avec plus de 23 millions de titres échangés en une heure.

Cet article compte 1 330 mots.