À quelques jours de l’anniversaire de la signature du contrat avec le gouvernement grec, les six premiers Rafale F3R de la Polemiki Aeroporia, l’armée de l’air d’Athènes, ont été convoyés d’Istres vers la base aérienne de Tanagra le 19 janvier. Ces appareils de seconde main, prélevés sur la dotation française, avaient été livrés à partir de juillet pour la formation des pilotes et des personnels en France. La livraison des six prochains exemplaires, directement issus des chaînes de Dassault Aviation, commencera fin 2022. Six autres Rafale d’occasion seront livrés en 2023.

