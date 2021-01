Comme annoncé , les contrats des Rafale grecs ont été signés. En parallèle, les pourparlers se poursuivent avec les autres clients actuels et potentiels de l’avion de combat de Dassault Aviation, notamment en Inde où des avancées ont été rapportées.

Florence Parly, ministre français des Armées s’est rendue à Athènes le 25 janvier pour assister à la signature de trois contrats avec le gouvernement grec. Le premier, avec Dassault Aviation, portait sur la livraison à la Polemiki Aeroporia, l’armée de l’air grecque, de 18 Rafale au standard F3R, dont douze d’occasion. Les deux autres contrats portaient sur le soutien logistique des appareils ainsi que la formation des pilotes et des mécaniciens, toujours par Dassault Aviation avec l’armée de l’Air et de l’Espace, et sur les systèmes d’armes associés, fournis par MBDA.

