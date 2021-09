Six Rafale de plus pour la Polemiki Aeroporia

Athènes va adapter sa commande auprès de la France et de Dassault Aviation pour renforcer le futur escadron d’avions de combat Rafale chargé de protéger les centres de pouvoir du pays et de constituer le fer de lance de sa défense aérienne.

La Grèce aime le Rafale et va augmenter sa commande passée en début d’année. Évoquée dès avril dernier dans la presse grecque, à peine trois mois après la signature du contrat pour dix-huit Rafale dont douze de seconde main et six neufs, la commande de six avions de combat supplémentaires a été annoncée par le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis le 12 septembre lors d’une intervention au Salon international de Thessalonique.

Cet article compte 440 mots.