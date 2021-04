La Grèce pourrait porter de 18 à 24 avions sa commande de Rafale afin d’équiper un escadron complet et ne pas se contenter d’un escadron réduit.

Le 25 janvier, le ministère grec de la Défense a signé avec Dassault Aviation, l’Armée de l’Air et de l’Espace et MBDA une série de contrats pour la fourniture de 18 avions de combat Rafale, dont douze d’occasion et six directement sortis des chaînes de Mérignac, ainsi que pour la maintenance, le soutien logistique et les systèmes d’armes associés. À peine trois mois plus tard, la presse grecque évoque une extension du contrat pour l’acquisition de six appareils neufs supplémentaires. L’escadron de 24 Rafale ainsi constitué formerait le « fer de lance » de la Polemiki Aeroporia, l’aviation militaire d’Athènes.

Cet article compte 480 mots.