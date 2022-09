À deux mois de la ministérielle de l’ESA, ArianeGroup propose de développer Susie, un système multi-missions, à la fois étage supérieur et vaisseau cargo, susceptible d’emporter un jour des astronautes.

En ouverture du Congrès international d’astronautique de Paris, le 18 septembre, ArianeGroup a tenté le coup d’éclat, en présentant Susie (Smart Upper Stage for Innovative Exploration), un concept audacieux pour faciliter la desserte de l’orbite terrestre et préparer une nouvelle étape dans le transport spatial réutilisable.

Étudié depuis trois ans par ArianeGroup, avec Airbus Defence & Space et Thales Alenia Space, dans le cadre du programme Nests (New European Space Transportation Solutions) de l’ESA, Susie tire parti des compétences et des technologies héritées des programmes d’avion spatial Hermès, de capsule ARD (Advanced Reentry Demonstrator) et de démonstrateur IXV (Intermediate eXperimental Vehicle), mais aussi du cargo automatique ATV (Automated Transfer Vehicle) et du module de service ESM (European Service Module) de la capsule Orion. Ces compétences au niveau des systèmes pilotés et autonomes, ainsi que dans les matériaux thermostructuraux, permettront de concevoir une nouvelle partie haute pour Ariane 64, également compatible avec les lanceurs lourds – potentiellement semi-réutilisables – qui lui succéderont.

Cet article compte 1 500 mots.