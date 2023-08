BAE Systems et le groupe américain Ball se sont mis d’accord pour que le premier face l’acquisition des activités aérospatiales du second pour plus de 5 Md$.

Ball Corporation, un groupe industriel dont l’activité principale – à 82,4 % – est l’emballage alimentaire, principalement des canettes, a accepté de céder son activité spatiale et de défense, Ball Aerospace & Technologies au groupe de défense britannique BAE Systems. La transaction, annoncée le 17 août, reste soumise aux approbations réglementaires de part et d’autre de l’Atlantique. Elle devrait être finalisée au premier semestre 2024.

