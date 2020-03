Bell et Sikorsky retenus pour le programme Fara

Bell et Sikorsky, déjà retenus pour la succession de l’UH-60 Black Hawk, vont s’affronter également pour celle de l’hélicoptère léger OH-58 Kiowa.

Neuf jours après avoir sélectionné Bell et l’équipe Boeing-Sikorsky, seuls en lice, dans le cadre du programme d’hélicoptère d’assaut FLRAA (Future Long Range Assault Aircraft), l’US Army fait à nouveau le choix de la sécurité en sélectionnant les deux principaux hélicoptéristes américains, Bell et Sikorsky, pour les futurs hélicoptères de reconnaissance et d’attaque du programme Fara (Future Attack Reconnaissance Aircraft).

Boeing, dont la division Phantom Works venait de dévoiler son propre concept le 3 mars, a été écarté de la compétition, malgré le cockpit reconfigurable et les capacités opérationnelles autonomes qu’il proposait. L’US Army n’a pas retenu non plus les offres des outsiders AVX Aircraft, associé à L-3 Technologies, et Karem Aircraft, soutenu par Northrop Grumman et Raytheon. Trois autres hélicoptéristes avaient déjà été recalés il y a un an, dont les européens Airbus Helicopters et Leonardo.

