Berlin va-t-il enfin remplacer ses Patriot… par des Patriot ?

Depuis cinq ans, MBDA Deutschland et Lockheed Martin ont été sélectionnés pour fournir la nouvelle défense antiaérienne et antimissile allemande, mais la signature de la commande n’aboutit pas. Troisième tentative en cours.

L‘histoire a comme un léger goût de déjà-vu. MBDA Deutschland et Lockheed Martin, réunis dans le consortium TLVS (Taktisches Luftverteidigungssystem) viennent de remettre leur nouvelle offre au Bureau fédéral de la Bundeswehr pour l’équipement, les technologies de l’information et le soutien en service (BAAINBw) pour un système intégré de défense antiaérienne et antimissile, en réponse à un appel d’offres émis le 6 mai. Si la situation semble familière c’est parce qu’il s’agit de la troisième tentative de parvenir à un accord pour le remplacement du système actuel, vieillissant et basé sur des missiles Patriot de première génération.

