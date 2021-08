Prévu début août, le second vol d’essai inhabité de la capsule Starliner de Boeing a été annulé au dernier moment. En cause : des problèmes récurrents sur les vannes de son module de service. La capsule a dû être retournée à l’atelier.

Comme dans l’aéronautique durant la crise du 737 MAX, la crédibilité technique de Boeing est sérieusement mise à mal par les problèmes à répétition auxquels est confrontée la Starliner. Dix-huit mois après un premier vol qui a frôlé la catastrophe, la capsule commerciale de Boeing est de nouveau cloué au sol alors que son concurrent, le Crew Dragon de SpaceX, enchaîne les missions. Ce serait toutefois aller vite en besogne qu’oublier que lui aussi a connu de nombreux retards et que, contrairement à Boeing, SpaceX est parti d’une capsule inhabitée opérationnelle pour développer son modèle et non d’une feuille blanche.

