Boeing espère un retour à la normale en 2025

Depuis 2018, l’activité d’aviation commerciale de Boeing a enchaîné et cumulé crises sur crises et sa production est tombée au plus bas. La nouvelle direction, sous la surveillance du régulateur, va tenter de remonter la pente l’an prochain, pour rééquilibrer le duopole avec Airbus.

L‘année 2025 marquera-t-elle un nouveau départ pour Boeing ? À l’issue d’une année compliquée, Le géant américain espère tourner la page des multiples crises qui le secouent depuis trop longtemps – celle du 737 MAX, la pandémie de Covid-19 et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement – et retrouver l’an prochain la stabilité industrielle et financière indispensable à son retour dans la course face à Airbus.

L’année écoulée a commencé avec l’incident d’Alaska Airlines, qui a mis en lumière les problèmes de qualité sur ses chaînes d’assemblage et donné le ton de ce que seraient les mois qui ont suivi. Mais aussi difficile qu’elle ait pu être pour Boeing, l’année 2024 a aussi été l’occasion d’une remise à plat pour le constructeur américain, sur le plan industriel, sur celui de sa direction et et sur les relations sociales en son sein.

