Boeing a repris les livraisons du 787 Dreamliner. L’avionneur a livré un exemplaire de son long-courrier à United Airlines le 26 mars, et un deuxième devait suivre le 29. Il s’agissait des premiers avions remis à une compagnie depuis le mois d’octobre et l’interruption des livraisons à la suite de « problèmes de production », avec des anomalies constatées notamment au niveau du stabilisateur horizontal et de jonction de certaines sections de fuselage.

