Boeing s’éloigne un peu plus de ses racines

Né à Seattle en 1916, l’avionneur Boeing a longtemps été l’entreprise emblématique de la côte Pacifique américaine et le transfert de son siège à Chicago en 2001 avait été très controversé. À l’heure où le groupe est en crise sur ses fondamentaux aéronautiques, il choisit de s’éloigner encore plus de ses origines.

Boeing migre vers la côte Est. Le géant américain va déménager son siège de Chicago à Arlington, en Virginie, où il dispose déjà d’un campus, afin de se rapprocher de ses clients – notamment le Pentagone basé lui aussi sur la rive droite du Potomac – ainsi que des décideurs politiques et des autorités réglementaires basées à Washington. Mais alors que Boeing est confronté à des crises sur plusieurs de ses grands programmes, cette décision suscite inquiétudes et critiques quand à la direction que prend l’avionneur. Un retour aux sources à Seattle, où est né le géant aéronautique, aurait été plus avisé, jugent de nombreux analystes du secteur.

