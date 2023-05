Boeing est déterminé à poursuivre la montée en cadence de production du 737 MAX en dépit des nouveaux problèmes de qualité découverts sur une partie des appareils qui se traduiront par un ralentissement des livraisons au deuxième trimestre.

Boeing a bouclé son meilleur premier trimestre depuis le début de la crise du 737 MAX, il y a quatre ans, avec 130 livraisons d’avions depuis le 1er janvier, contre 95 lors de la même période en 2022 et 149 en 2019. Il prévoit d’assembler 38 monocouloirs 737 MAX par mois d’ici à la fin de l’année, contre 31 actuellement, et vise toujours 400 à 450 livraisons en 2023. Il maintient également ses prévisions de livraisons du 787, entre 70 et 80 appareils cette année.

« Nous avons réalisé un premier trimestre solide et nous nous concentrons sur la stabilité pour nos clients », a déclaré David Calhoun, le patron de Boeing, en présentant les résultats trimestriels. « Nous progressons à travers les récentes perturbations de la chaîne d’approvisionnement, mais restons confiants dans les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette année, ainsi qu’à plus long terme ».

Le géant américain a été contraint de suspendre la livraison de certains modèles de son moyen-courrier en raison d’un processus de fabrication « non standard » autour des points de fixation de la dérive de certains 737 MAX7, MAX8 et MAX8-200. En revanche, le 737 MAX9 n’est pas concerné.

Dérive de fabrication sur les attaches de dérives

« C’est un vilain défaut », a reconnu David Calhoun. « C’est dans cette partie arrière de notre avion et c’est très difficile à évaluer visuellement », a-t-il expliqué lors de la conférence de résultats, en réitérant que la sécurité n’était pas en cause. « Nos marges de conception offrent une protection de sécurité nettement supérieure », a-t-il assuré.

Le problème a été découvert en avril par Spirit AeroSystems, qui fournit les fuselages de 737, et n’a donc pas affecté Boeing avant cette date. Il concerne environ 75 % des 225 moyen-courriers encore en inventaire, dont 138 destinés à des compagnies chinoises, a indiqué Brian West, le directeur financier de Boeing.

« Nous prévoyons toujours que la plupart seront livrés d’ici la fin de 2024 », a-t-il souligné. Les livraisons d’avril et du deuxième trimestre seront affectées, mais Boeing table sur une moyenne « d’environ trente avions par mois » au premier semestre, conformément à ce qui était prévu jusque-là, a-t-il indiqué.

En revanche, les livraisons du second semestre se situeront autour de quarante appareils par mois avec une amélioration séquentielle au cours des six derniers mois de l’année, a-t-il précisé. Le temps de réparation se compte en « jours » pour les appareils en début de cycle de production, en « semaines » pour ceux dont la dérive a déjà été installée. Les réparations ont déjà été engagées sur plusieurs avions, a souligné Brian West.

Spirit AeroSystems a indiqué avoir « identifié les unités concernées » situées dans son usine de Wichita et commencé à mettre en œuvre leurs réparations. « L’évaluation actuelle est que les travaux de réparation seront terminés sur les unités disponibles à Wichita d’ici la fin juillet », a précisé l’équipementier qui indique aussi avoir commencé à construire et à livrer de nouvelles unités avec le processus révisé.

Un objectif de cinquante 737 MAX par mois

À plus long terme, Boeing table toujours sur une cadence de production de cinquante 737 MAX par mois à l’horizon 2025-26, selon lui.

Conséquence de ces retards de livraisons de monocouloirs, Southwest Airlines a annoncé fin avril qu’elle réduisait son programme de vols cette année. La compagnie, dont la flotte est exclusivement composée de 737, tablait sur 90 livraisons d’appareils mais n’en recevra finalement que 70.

Sur le long-courrier, la cadence de production du 787 est désormais de trois appareils par mois et passera à cinq d’ici la fin de l’année, a indiqué Brian West. Boeing avait 95 « Dreamliner » en inventaire à la fin du mois de mars et il prévoit toujours d’apurer le stock d’ici fin 2024.

En termes financiers, la bonne tenue des livraisons s’est traduite par une forte progression du chiffre d’affaires, de 28 % à 17,9 Md$ et un recul de la consommation de trésorerie à 786 M$, contre 3,57 Md$ un an plus tôt. La perte nette a également été réduite et ressort à 425 M$ contre 1,24 Md$ au premier trimestre 2022. Côté commandes, Boeing a enregistré 107 commandes nettes, ce qui porte son carnet à plus de 4 500 appareils.

