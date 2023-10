Le règlement RefuelEU Aviation , élaboré depuis 2020 par la Commission européenne pour favoriser l’introduction de carburants durables dans l’aérien afin de réduire l’empreinte climatique du secteur, a été adopté officiellement par le Conseil européen.

Un pas de plus vers l’objectif « Ajustement à -55 % » (Fit for 55) : le 9 octobre, le Conseil européen a formellement adopté le règlement « RefuelEU Aviation » qui vise à décarboner le secteur aérien à l’horizon 2030, puis 2050. Le texte, perçu favorablement par les acteurs européens du transport aérien, prévoit une montée en puissance progressive de la part des carburants d’aviation durables (SAF) disponibles dans les aéroports européens : 2 % en 2025, 6 % en 2030 et 70 % en 2050. Il prévoit également qu’à partir de 2030, 1,2 % des carburants devront être des carburants de synthèse, une part qui sera portée à 35 % en 2050.

