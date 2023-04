La Chine se met à l’heure du H160 avec la plus grosse commande civile jamais passée pour le dernier-né d’Airbus Helicopters.

Airbus a signé un méga-contrat en Chine pour 50 hélicoptères H160 avec le loueur et exploitant d’hélicoptères GDAT (Shanghai Jiede Aviation Technology Co. Ltd.) à l’occasion de la visite d’État d’Emmanuel Macron. « Ce contrat est la plus grosse commande unique de H160 sur le marché civil et parapublic depuis la présentation de l’hélicoptère en 2015 », a souligné le constructeur aéronautique.

La version militaire de l’appareil, le H160M Guépard, a été commandée à 169 exemplaires par la France dans le cadre du programme HIL (Hélicoptère interarmée léger).

Le H160 rejoint une flotte à 100 % Airbus

En Chine, l’appareil sera utilisé pour le secteur de l’énergie, notamment le transport offshore pour la desserte des plateformes pétrolières et gazières, les parcs éoliens et le pilotage portuaire, ainsi que les services médicaux d’urgence. GDAT, qui est basé à Shanghai, est le principal fournisseur de services d’aviation générale en Chine, spécialisé dans la vente et la location d’hélicoptères et la maintenance ainsi que les vols de sauvetage d’urgence et d’autres services gouvernementaux.

« Ce contrat est un bel exemple de l’importance de la coopération économique et commerciale entre la France et la Chine », a déclaré Peter Jiang, président de GDAT. « Le H160 innovant est le complément parfait à notre flotte et nous permettra de poursuivre notre success story sur le marché chinois qui a commencé avec nos 21 hélicoptères H225. Nous voyons beaucoup de potentiel pour le H160 en Chine, en particulier pour le secteur de l’énergie. »

Les cinquante H160 vont venir renforcer les 26 appareils de la flotte de GDAT, composée exclusivement de matériel d’Airbus Helicopters. « Le H160 a été conçu au départ comme un hélicoptère multi-missions et est donc bien adapté aux multiples segments que prévoient les loueurs », a souligné Bruno Even, P-DG d’Airbus Helicopters.

Le H160 est doté de pales Blue Edge insonorisées afin d’accroître le confort de ses passagers. L’appareil est certifié pour voler avec jusqu’à 50 % de carburant d’aviation durable (SAF). Selon le constructeur européen, plus de 300 hélicoptères Airbus sont exploités en Chine par plus de 90 clients.

Cet article compte 370 mots.