Clap de fin pour Aerion et son supersonique d’affaires

L’un des promoteurs du retour du supersonique commercial, Aerion, jette l’éponge, faute de fonds.

Aerion renonce. Le constructeur basé à Reno dans le Nevada a annoncé par communiqué le 21 mai ne pas avoir réussi à lever assez de capital pour continuer l’aventure.

La conjoncture était en effet peu favorable : une année et demie de pandémie a mis le secteur aérien à terre, et son principal partenaire, Boeing, est englué dans une crise industrielle et financière sans précédent.

Cet article compte 600 mots.