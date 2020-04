Covid-19 : Les compagnies aériennes clouées au sol

La crise qui frappe le transport aérien s’accompagne d’une récession de l’ensemble de l’économie et ne laisse pas entrevoir d’amélioration sensible avant l’été 2021. Une consolidation se profile et pourrait profiter aux compagnies les plus solides.

Première observation, la crise est plus profonde que celle du SRAS en 2002-2003 ou l’après-11 septembre 2001. Elle est mondiale, touche tous les continents mais avec d’autant plus d’ampleur que le transport aérien y est prospère. Elle s’accompagne aussi d’une profonde récession qui frappe l’ensemble de l’économie, ce qui ne manquera pas d’affecter la reprise du transport aérien.

Celle-ci sera d’autant plus lente que la crise, débutée au sortir de l’hiver, se répercute déjà sur la saison estivale, qui procure le plus de revenus aux compagnies aériennes. Ces dernières devront donc patienter jusqu’à l’été 2021 pour espérer un retour à la normale, si tant est que le reste de l’économie suive, notamment le secteur touristique.

