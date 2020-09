Copernicus Expansion démarre sans bruxelles

L‘ESA a commencé à signer les contrats pour les premiers satellites Sentinel de son programme Copernicus Expansion dont les maîtres d’œuvres ont été annoncés le 1er juillet. Le 21 septembre, un contrat de 300 M€ a ainsi été attribué à la branche allemande d’Airbus Defence & Space pour le satellite Cristal pour la mesure de l’épaisseur des banquises et des calottes glaciaires. Thales Alenia Space a reçu pour sa part un contrat de 88 M€ pour le radar Iris, qui constituera son instrument principal. Fonctionnant en bandes Ku et Ka, Iris sera notamment capable de faire la différence entre la glace et la neige qui la recouvre, pour une meilleure prédiction de la fonte et du renouvellement des glaces.

