L’ESA accroît le nombre de Sentinel pour Copernicus

Conséquence du succès de Séville, l’ESA lance six nouvelles séries de satellites Sentinel pour améliorer la surveillance de la Terre et de l’environnement dans le cadre du programme européen Copernicus.

La famille des satellites Sentinel du programme Copernicus s’agrandit. Les maîtres d’œuvres des futures séries Sentinel 7 à 12 ont été sélectionnés et les négociations sont en cours pour signer les contrats d’ici la fin juillet. Les travaux ont déjà débuté sur les phases de définition de chaque mission.

Cette sélection est l’aboutissement d’un processus inédit au cours duquel l’agence et les industriels ont dû mettre les bouchées doubles. En préparation de la ministérielle de Séville, en novembre dernier, la direction de l’Observation de l’ESA avait envoyé en une seule fois à l’industrie des appels d’offres pour six nouvelles familles de satellites Copernicus pour l’observation de la Terre. Il s’agissait de démontrer aux délégations des États-membres combien l’agence était investie dans son projet d’élargir la couverture du programme, afin d’améliorer très sensiblement la veille climatologique et environnementale de la planète.

La capacité de l’industrie à gérer autant d’appels d’offres en parallèle a été mise à rude épreuve, mais le jeu en valait la chandelle : à Séville, le programme a été sursouscrit, récoltant 1,8 Md€ pour 1,4 Md€ demandé. Après celle de l’industrie, c’est la capacité des spécialistes de l’ESA qui a été poussée aux limites, afin de dépouiller et comparer dans les temps les offres reçues des industriels.

Cet article compte 690 mots.