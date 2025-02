Daher survole les crises et développe ses ambitions

Avionneur et équipementier, Daher continue sa croissance. Le groupe familial vise maintenant les 2 Md€ de chiffre d’affaires à brève échéance.

L’année 2024 a été celle de la consolidation pour Daher, avionneur et sous-traitant de premier plan de l’industrie aéronautique. Après s’être séparé de sa branche nucléaire, vendue à Framatome et TechnicAtome, Daher a décidé de se concentrer sur son métier principal, et avec succès. L’entreprise a réalisé 1,8 Md€ de chiffre d’affaires, dont 55 % enregistrées à l’étranger, sur ses quatre métiers principaux : avionneur, industriel (notamment fabricant d’aérostructures), prestataire de services industriel et logisticien.

« Daher travaille sur le temps long », a expliqué Didier Kayat, le 5 février à Paris lors de la présentation des résultats du groupe. Devenu P-DG le 5 juin dernier, il a rappelé que le groupe a été créé il y a 162 ans : « Le modèle de Daher est très résilient. Le groupe n’a perdu que 10 à 15 % de son chiffre d’affaires lors des crises, qui n’ont pas été fatales ».

