Avant même la livraison du complexe de lancement ELA-4, la campagne d’essais combinés entre le lanceur Ariane 6 et les installations au sol va démarrer cet été en Guyane, avec un calendrier dicté par la reprise des vols d’Ariane 5.

Les deux étages d’Ariane 6 CTM (Combined Test Model) sont encore en Europe, aux Mureaux et à Brême, où les équipes d’ArianeGroup achèvent leur intégration et leurs essais avant leur embarquement pour la Guyane, prévu en août. Ils doivent se rejoindre dans le hall d’assemblage de l’ELA-4 (Ensemble de lancement Ariane) avant d’être intégrés ensemble à l’horizontale, puis transférés et érigés à la verticale sur la table de tir pour des essais de remplissage et de mises à feu.

