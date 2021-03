Dernier succès au sol pour le lanceur lunaire SLS

L’étage principal du lanceur lunaire SLS a réussi une mise à feu au sol de 8 minutes, dernière étape avant un premier vol dont la date devrait être finalisée très prochainement.

La seconde tentative a été la bonne. Le 18 mars à 21 h 37 TU, sur le banc B-2 du Centre spatial Stennis, dans le Mississippi, la Nasa a procédé à la mise à feu du premier modèle de vol de l’étage principal du lanceur lunaire SLS (Space Launch System). Il est équipé de quatre moteurs cryotechniques Aerojet Rocketdyne RS-25.

Cet essai, qui clôturait la campagne « Green Run », visant à certifier l’étage, a duré 8 minutes et 19,6 secondes, soit l’équivalent de la durée de propulsion sur un vol réel. Plus de 2,77 millions de litres d’oxygène et d’hydrogène liquides ont été consommés pour produire une poussée combinée de plus de 7 100 kN. Cette poussée a été augmentée puis baissée, tandis que les vérins de pilotage des tuyères étaient activées pour simuler les différentes phases de vol. En vol normal, cette poussée pourra atteindre 9 800 kN.

