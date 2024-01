Des F-35A pour la Grèce et des F-16V pour la Turquie

Washington vient d’autoriser les deux frères ennemis de l’Otan, la Grèce et la Turquie, à se fournir en nouveaux avions auprès de Lockheed Martin pour renforcer ou moderniser leurs aviations de combat, avec une préférence pour Athènes face à Ankara.

Une série de contentieux sur le flanc sud de l’Otan n’a pas simplifié la tâche des diplomates et des exportateurs américains désireux de réarmer leurs alliés face à la menace russe vers la mer Noire et les Balkans. Le 26 janvier, la DSCA (Defense Security Cooperation Agency), qui supervise les ventes de matériel militaire américain à l’export, a donné son accord à la vente de 40 F-35A à la Grèce et de 40 F-16V à la Turquie. Ankara bénéficiera en outre de la mise à niveau de 79 F-16 de versions antérieures.

