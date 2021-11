Deux prototypes de satellites Kuiper sur orbite fin 2022

Amazon a signé pour le lancement de deux satellites prototypes pour tester les technologies de sa constellation Kuiper. Ils doivent être mis sur orbite à la fin de 2022 par un petit lanceur qui n’a encore jamais volé.

OneWeb et Starlink ne seront bientôt plus les seules à coloniser l’orbite basse pour offrir des services de connectivité à très haut débit. Le projet Kuiper devrait commencer à se concrétiser lui aussi d’ici un an. Amazon, qui n’est entré dans la course qu’en 2019, soit quatre ans après ses concurrents, prévoit de lancer deux satellites prototypes KuiperSat au dernier trimestre 2022. Le 1er novembre, une licence expérimentale a été demandée à la FCC (Federal Communications Commission) et un contrat a été passé avec ABL Space Systems, pour un déploiement par le petit lanceur RS1.

