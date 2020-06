La DGA s’intéresse au transport « hors gabarit »

Paris vient d’admettre que le transport stratégique lourd, au-delà des capacités de l’A400M et du MRTT, ne pourra pas être confié éternellement à des Antonov 124 de location. La DGA explore des pistes pour une alternative.

La dépendance des forces armées françaises, pour leur projection et leur entretien, envers les avions cargos Antonov 124 loués en Russie, pose un problème de souveraineté de la politique française de défense. Florence Parly, ministre des Armées, a demandé à la direction générale de l’armement (DGA) d’étudier les options pour répondre à cette demande de transport spécifique, éventuellement dans le cadre d’une coopération franco-allemande.

La question avait été soulevée formellement, à la veille de Noël, par François Cornut-Gentille, député « Les Républicains » de la Haute-Marne et membre de la commission des Finances de l’Assemblée nationale. « Ces avions ont été conçus il y a plus de trente ans et leur production a été interrompue. Le risque d’obsolescence est donc réel », avait alors souligné le député, auteur en 2017 d’un rapport fustigeant déjà cette dépendance.

Cet article compte 1 190 mots.