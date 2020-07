Les bonnes nouvelles ont été rares ces derniers temps chez Bombardier, et quand l’avionneur québécois peut faire une belle annonce, il ne peut l’illustrer. La livraison du tout premier Global 5500 s’est ainsi faite en toute discrétion, loin des objectifs des photographes, le client ayant souhaité garder l’anonymat. Assemblé à Wichita, au Kansas, et certifié en décembre, le nouveau biréacteur d’affaires, propulsé par deux Rolls-Royce Pearl 15, a vu son rayon d’action porté à 10 925 km, de quoi rallier Paris à São Paulo d’un coup d’aile, à Mach 0,9, avec huit passagers et trois membres d’équipage.

