L’A321neo est la vedette du salon aéronautique de Dubaï. Le plus grand des monocouloirs d’Airbus a fait le plein pour le premier grand rendez-vous de la reprise de l’aérien, avec 330 commandes et engagements d’achats. Ce succès consacre le moyen-courrier longue distance du géant européen, sur lequel il mise pour asseoir sa domination du marché.

Premier grand salon aéronautique depuis la crise du Covid-19, le Dubai Airshow se tient du 14 au 18 novembre sur l’aéroport Al-Maktoum et il y pleut des contrats pour les différentes versions de l’A321neo. Indigo Partners, le groupe spécialisé dans le transport aérien à bas coûts, a signé une commande de 255 avions A321neo, dont 29 A321XLR, pour le compte des compagnies Wizz Air, Frontier, Volaris et JetSmart.

De son côté Air Lease Corporation (ALC) s’est engagé par une lettre d’intention sur l’acquisition de 55 A321neo et 20 A321XLR, ainsi que 25 A220-300 et quatre A330neo. Cerise sur le gâteau, ALC s’est également engagé sur l’achat de sept A350F, version cargo de l’A350 grâce à laquelle Airbus entend s’attaquer à la domination de Boeing sur le marché des avions de fret aérien. Le 16 novembre, Airbus a aussi annoncé un protocole d’accord avec la compagnie koweïtienne Jazeera pour vingt A320neo et huit A321neo, et une option pour cinq A321neo de plus.

