Virgin Orbit et Orbex ont tous deux annoncés un lancement orbital depuis la Grande-Bretagne d’ici la fin de l’année. L’un, aéroporté, est prévu au départ de la Cornouailles, l’autre, tiré du sol, décollera d’Écosse. Dans les deux cas il s’agit de démontrer les capacités spatiales britanniques, avec le soutien de Londres.

Un lancement de Grande-Bretagne serait une première nationale et continentale, car si l’on exclut les missions tirées de Plessetsk, au nord de la Russie, et de Kapoustine Iar, près de la Caspienne, aucune satellite n’a jamais été mis sur orbite à partir de l’Europe. Jusqu’ici, les pays européens ont toujours tiré parti de leurs territoires et anciens dominions d’outre-mer : Australie pour le Royaume-Uni ou Algérie puis Guyane pour la France. Un lancement aéroporté a également été réalisé des Canaries pour le compte de l’Espagne.

Avec la multiplication des programmes de microlanceurs et l’apparition d’une nouvelle forme de nationalisme entourant ces activités, cette exception ne devrait plus durer. Les projets de microlanceurs allemands devraient tirer profit des bases existantes en Scandinavie, mais les Britanniques, dans un esprit d’autonomie post-Brexit, comptent bien lancer de chez eux. Sir Richard Branson, habitué des « premières » aéronautiques et spatiales, aimerait être le premier à y parvenir, grâce à sa société Virgin Orbit.

