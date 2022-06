L’aviation d’affaires veut devenir plus écologique, c’est le message que l’on peut retenir du salon Ebace qui s’est tenu du 23 au 25 mai. Nouveaux concepts, SAF, nouvelles technologies, les clients du secteur ne veulent pas se retrouver en marge des innovations… et sur le banc des accusés.

Après deux ans d’absence et de virtualisation pour cause de pandémie, le salon Ebace (European Business Aviation Convention & Exhibition) est enfin revenu sur l’aéroport international de Genève-Cointrin, en présence des avionneurs et des équipementiers de l’aviation d’affaires. Le contexte est très favorable au secteur : Daher ou Embraer ont réalisé en 2021 leurs meilleures années en matière de livraison. Le constructeur français a livré 68 appareils, dont 51 TBM et 17 Kodiak, l’avion robuste racheté avec l’avionneur Quest aux États-Unis en 2019. Pour sa part, le constructeur brésilien a livré 141 avions, un chiffre exceptionnel après des années difficiles.

Les autres acteurs ne sont pas en reste : le canadien Bombardier a livré 120 avions, et l’américain Gulfstream 119. Dassault Aviation ferme la marche avec 31 livraisons de Falcon l’an dernier. Gulfstream a par ailleurs annoncé des commandes en hausse de 40 % en 2021, le meilleur chiffre depuis la crise de 2008. Selon Michael Amalfitano, le patron de la division d’aviation d’affaires de Embraer, de nouveaux clients décident de franchir le pas de l’achat d’un jet. « Ce sont des gens qui avaient déjà les moyens d’acheter des avions, mais pas le besoin avant la crise. Ils sont désormais soucieux de leur santé et de leur sécurité », a-t-il expliqué au magazine spécialisé AIN.

