Peu de nouveautés ont été annoncées au salon Ebace 2023, mais Textron Aviation a fait l’ouverture en dévoilant le Citation Ascend, un nouvel avion qui s’inscrit dans une lignée déjà bien établie.

À l’occasion du salon Ebace (European Business Aviation Convention and Exhibition) qui s’est tenu à Genève du 23 au 25 mai, Textron Aviation a étoffé sa famille Cessna Citation avec un nouveau membre, le Citation Ascend, dont le premier vol est prévu l’an prochain et l’entrée en service au début de 2025. Il s’agit en fait de la troisième évolution du Citation Excell (Citation 560XL) introduit en 1998 et déjà vendu à plus de mille exemplaires.

