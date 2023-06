Ebace : l’aviation d’affaires en pointe sur la décarbonation

Comme tous les ans, le secteur de l’aviation d’affaires s’est réuni à Genève du 23 au 25 mai, pour le salon Ebace (European Business Aviation Convention & Exhibition). Et comme l’an dernier à pareille date , avionneurs et équipementiers ont souhaité positionner le secteur en fer de l’industrie pour la décarbonation du secteur aérien. Ce message a été bien peu entendu par les militants écologistes, pour qui le secteur regroupe deux de leurs cibles favorites : l’aviation et le capitalisme.

Pour ouvrir le salon Ebace de l’aviation d’affaires, ce 23 mai à Genève, les organisateurs ont choisi d’accueillir, au côté de Raphaël Domjan de SolarStratos, deux représentants de l’industrie de la Formule 1 : Susie et Toto Wolff, respectivement à la tête du championnat féminin F1 Academy et de l’écurie Mercedes-AMG Petronas. Alors que des militants écologistes se sont invités quelques heures plus tard dans le but de dénoncer « l’aviation des riches », supposément à la pointe des émissions inutiles de gaz à effet de serre, l’idée peut paraître saugrenue.

Et pourtant, il y a un parallélisme entre le rôle de l’aviation d’affaires par rapport à l’aéronautique civile et celui de la F1 pour l’industrie automobile : elle constitue un champ d’expérimentation et d’application rapide de technologies innovantes.

