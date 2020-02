En attendant la re-certification du 737 MAX

La reprise des vols du 737 MAX sera tributaire du succès de sa re-certification par la FAA, prévue en avril, mais les compagnies aériennes se préparent à un nouvel été sans le monocouloir remotorisé de Boeing.

Nouveau report de calendrier : en attendant de connaître la date de retour en service du 737 MAX après sa re-certification, les trois principales compagnies américaines clientes de l’appareil, American Airlines, United Airlines et Southwest Airlines ont une nouvelle fois repoussé la remise en service de l’avion, cloué au sol depuis bientôt un an après les deux crash de Lion Air et d’Ethiopian Airlines, qui ont fait 346 morts. American Airlines a exclu le 737 MAX de son service commercial jusqu’au 18 août, tandis que United Airlines a fixé la date d’une éventuelle reprise au 4 septembre. Southwest Airlines table sur le 10 août, alors que le vol de certification de l’appareil ne devrait pas intervenir avant le mois d’avril. Toutes trois espéraient un retour en service dès le mois de juin, alors qu’elles avaient déjà été affectées par l’immobilisation du 737 MAX lors de la saison estivale 2019.

De son côté, le groupe de tourisme allemand TUI a indiqué qu’il ne tablait sur aucune livraison de 737 MAX avant le mois de septembre. Il a également annoncé une charge de 45 M€ en raison de l’immobilisation de l’appareil, lors de la présentation des résultats trimestriels le 11 février.

