ExoMars, victime collatérale de l’invasion russe en Ukraine

Déjà reporté à deux reprises d’une fenêtre martienne à la suivante, le lancement de la mission européenne ExoMars avec l’atterrisseur Kazatchok et l’astromobile Rosalind Franklin ne pourra pas avoir lieu cette année comme prévu, ce qui entraînera un report au moins jusqu’à 2024.

La Russie vient très probablement de perdre un nouvelle chance de prendre sa revanche sur la planète Mars en déposant avec succès un atterrisseur fonctionnel à sa surface. Conséquence de l’invasion de l’Ukraine lancée par Moscou le 24 février et de la batterie de sanctions décidées par les pays Européens, la coopération avec Roskosmos sur le second volet du programme ExoMars va devoir être suspendue et la possibilité de maintenir le lancement dans sa fenêtre actuellement prévue est « très improbable », a annoncé l’ESA.

