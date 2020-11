Feu vert imminent au retour en vol du 737 MAX

Avant la fin de la semaine, la levée de l’interdiction de vol du 737 MAX devrait être levée aux États-Unis. Le retour en vol prendra du temps. Les pilotes devront être formés, les compagnies aériennes devront remettre en vol des appareils parqués depuis plus de vingt mois, et Boeing devra reprendre la livraison de ceux qui envahissent ses tarmacs à Everett, Moses Lake et San Antonio.

Paré au décollage: la FAA (Federal Aviation Administration) s’apprête à donner de façon imminente son feu vert à une reprise des vols du 737 MAX, vraisemblablement dès le 18 novembre, plus d’un an et demi après l’immobilisation de l’appareil. L’autorité réglementaire américaine devrait avoir bouclé le processus « dans les prochains jours, une fois que l’agence sera convaincue que Boeing a réglé » les questions de sécurité ayant amené aux crashes de Lion Air et d’Ethiopian Airlines, a déclaré Steve Dickson, le patron de la FAA, à Reuters.

Dès la fin septembre, Steve Dickson avait laissé entendre que le feu vert à une reprise des vols n’était plus qu’une question de semaines, après avoir lui-même effectué un vol d’essai aux commandes d’un 737 MAX, le 30 septembre. « J’ai apprécié ce que j’ai vu ce matin », avait-il dit à l’issue de ce vol, qui incluait l’activation de la nouvelle version du logiciel anti-décrochage MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), incriminé dans les accidents d’octobre 2018 et mars 2019, qui ont fait un total de 346 morts et conduit à l’immobilisation de l’appareil en mars 2019.

